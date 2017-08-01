California Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, Hindistan'da son 30 yılda intihar eden 60 bin çiftçinin intiharlarının sıcaklık artışıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu

Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden biri olan iklim değişikliğinin direkt ve dolaylı etkileri görülmeye devam ediliyor.



California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, son 30 yılda intihar eden 60 bin Hindistanlı çiftçinin intiharlarının sıcaklıkların yükselmesiyle alakalı olabileceğini ortaya koydu.



The Guardian'ın aktardığına göre, büyüme sezonunda görülen 1 derecelik sıcaklık artışı 67 intihar vakasına, 5 derecelik bir sıcaklık artışı ise 335 intihara neden oldu. Büyüme sezonu dışında yaşanan sıcaklık artışlarının ise intihar oranlarında herhangi bir etkisinin olmadığı belirtildi.



Araştırma ayrıca yağış miktarındaki yılda 1 cm'lik artışın intihar oranlarını yüzde 7 oranında düşürdüğünü de ortaya koydu. Yağış miktarının fazla olduğu yıllarda, Hindistanlı çiftçilerin intihar oranlarında gözle görülür düşüşlerin olduğu ifade edildi.



Tarım sektöründe yaşanan intiharlar Hindistan'da geçtiğimiz yıl düşüş gösterse bile hala çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Örneğin, bu yıl kuraklığın yaşandığı Maharashtra eyaletinde 4 ayda 852 çiftçi intihar etti. 1995'den bu yana intihar eden Hindistanlı çiftçi sayısı ise 300 binden fazla./Habertürk