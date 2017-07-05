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Sokak köpeklerini boyayıp, cins köpek diye sattı

Pakistan'ın Karaçi kentinde sokak köpeklerini boyayıp, cins köpek diye satan şahıs tutuklandı.

Sokak köpeklerini boyayıp, cins köpek diye sattı

Boyadığı sokak köpeklerini pahalı ve cins köpekler gibi gösterdiği ve daha sonra fotoğraflarını çekerek internet üzerinden köpekleri sattığı açıklanan Saghir soyadlı şahıs, Kuzey Nazimabad polisi tarafından yakalandı.
Kamoş'ta yaşayan bir berber olan Saghir hakkında, dolandırdığı müşterilerin şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

Polis sözcüsü, şikayetçi şahsın iki köpeğin resmini bir ilan sitesinde gördüğünü ve almaya karar verdiğini, her bir köpek için 50 bin rupi (1880 lira) ödediğini söyledi. Teslim aldığı köpekleri yıkadığı zaman boyanın aktığını fark eden şikayetçi Riazuddin'in yanı sıra, başka müşteriler de şikayetçi oldu. Saghir'in bacanağı ve birkaç ortağıyla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Sanığın evinde ayrıca, Alman çoban köpeği gibi görünmesi için kahverengi ve siyahın tonlarına boyanmış dört sokak köpeği bulundu. Polis sorgusu sırasında Saghir, suçlamaları kabul etti. Sahtekarlık suçundan tutuklanan zanlının suç ortaklarının da yakalanması amacıyla soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #pakistan #karaçi #tutuklu
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