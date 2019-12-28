Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Somali'deki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik denetim noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.



90 kişinin hayatını kaybettiği saldıyla ilgili Somali Büyükelçiliği açıklama yaptı.



Açıklamada yaşamını yitirenlerden 2 kişinin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.



Mogadişu Belediye Başkanı Ömer Mahmud da saldırıda ölenlerin büyük bölümünün üniversite öğrencileri ve diğer okullara giden öğrenciler olduğunu belirtti.



Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.



50'den fazla yaralının olduğu patlamada ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.



Olayın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklama yaptı. "Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.



Sağlık Bakanlığı da hareket geçti. UMKE ve Cerahhi ekipten oluşan 20 personelin Somali'ye gönderildiği belirtildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri de Somali'ye destek olmak için uçak gönderdi. Açıklamada "Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK’ya ait uçağımız Kayseri’den kalktı" açıklaması yapıldı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütünün yaptığı belirtiliyor.

ulusal.com.tr