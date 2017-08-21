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Son dakika: ABD savaş gemisi ile petrol tankeri çarpıştı! Çok sayıda asker kayıp...

Singapur açıklarında ABD donanmasına ait bir savaş gemisi ile bir petrol tankeri çarpıştı. Kazada 10 asker kayboldu, 5 asker yaralandı, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı

Son dakika: ABD savaş gemisi ile petrol tankeri çarpıştı! Çok sayıda asker kayıp...

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada USS John McCain savaş gemisi Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpıştı. 10 ABD askeri kayboldu, 5 asker yaralandı. Herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı bildiriliyor.

Yerel saatle Pazartesi 06.24'te (TSİ Pazar 23.24) meydana gelen olayın ardından arama, kurtarma çalışması başlatıldı.

Adını ABD'li senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı.

ABD destroyeri sol tarafından hasar gördüğü belirtildi. ABD savaş gemileri son 2 ayda ikinci kez kaza yaptı.

Haziran ayında da USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti./Milliyet

Etiketler; #abd #savaş gemisi
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