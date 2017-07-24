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Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor
Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor
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İstanbul büyük yangın

Son dakika: Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor

Başkent Kabil'de memurları taşıyan bir otobüsün yanında infilak ettirilen patlayıcı yüklü araç, en az 35 can kaybına yol açtı. Aracın polis tarafından durdurulduktan sonra infilak ettiği bildiriliyor.

Son dakika: Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor

Bu yılın ilk altı ayında yüzlerce kişinin bombasaldırılarda yaşamını yitirdiği Afganistan, bir güne daha patlama sesleriyle uyandı.

Bomba yüklü araç, başkent Kabil'deki bir Şii mahallesinde kamu personelini taşıyan otobüsün yanında patlatıldı. Saldırıda can kaybı önce 12 olarak açıklandı, dakikalar sonra 24'e çıktı. Reuters haber ajansı, son dakika koduyla duyurduğu haberinde ölü sayısının 35'i bulduğunu duyurdu.

Patlayıcıyla doldurulmuş aracın infilak ettirildiği yer Kabil'in batısındaki bir Şii mahallesi. Aracın ilerlediği güzergahta Hazaraların önemli ismi ve Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkık'ın evi de vardı.

Polis aracı durdurduğu sırada, içindeki patlayıcı infilak etti. Afgan polisi, ilk belirlemelere göre onlarca yaralının da hastanelere taşındığını açıkladı.

Afganistan'da Ocak-Haziran dönemindeki saldırılarda 661 can kaybı var. Saldırıları terör örgütleri IŞİD veya Taliban üstlendi. Haziran ayında büyükelçiliklerin bulunduğu semtte gerçekleşen patlamada 90 insan yaşamını yitirmişti./Milliyet

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