Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bir Türk restoranını ve yakınlarındaki bir oteli hedef alan saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıda 1 Türk'ün hayatını kaybettiği, 1 Türk'ün de yaralandığı açıklandı

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bir Türk restoranı ve yakınlarındaki bir otele yönelik silahlı saldırıda en az 28 kişi öldü.



Burkina Faso İletişim Bakanı Remi Dandjinou, dün TSİ 23.00 dolayında meydana gelen Aziz İstanbul adlı Türk restoranı ve yakınlarındaki Hotel Splendid'e yapılan saldırıyı 'terör saldırısı' diye nitelendirdi.



Çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlarda, bir de Türk vatandaşının olduğu ölenler arasında; ABD, Kanada ve Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi.



DIŞİŞLERİ: 1 TÜRK ÖLDÜ 1 TÜRK YARALI



Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'daki saldırı ile ilgili yapılan açıklamada "Burkina Faso'daki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda bir vatandaşımız hayatını kaybetti, bir vatandaşımız da yaralandı" ifadeleri kullanıldı.



Bakanlığın açıklaması şu şekilde:



Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece meydana gelen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.



Saldırıda bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve bir vatandaşımızın da yaralanmasından ayrıca büyük üzüntü duyulmuştur.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Burkina Faso halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz.



Türkiye son yıllarda uluslararası terörün hedefi haline gelen Burkina Faso'ya desteğini ve dayanışmasını sürdürecektir.



ulusal.com.tr