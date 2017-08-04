Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek kulelerinden Torch kulesinde yangın çıktı.

Dubaili yetkililer binanın ‘başarılı bir şekilde tahliye edildiğini' bildirirken, itfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu.



​Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.



Torch Tower, daha önce de 2015'te çıkan bir yangında hasar görmüştü.



​79 katlı Torch Tower, 2011'de açıldığında, dünyanın en büyük gökdeleni unvanı kazanmıştı. Ancak o günden bugüne dek bu unvan, 6 farklı gökdelen arasında el değiştirdi.





Kaynak: Sputnik