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Son Dakika: Dubai'deki 87 katlı Torch kulesinde yangın

Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek kulelerinden Torch kulesinde yangın çıktı.

Son Dakika: Dubai'deki 87 katlı Torch kulesinde yangın

Dubaili yetkililer binanın ‘başarılı bir şekilde tahliye edildiğini' bildirirken, itfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu.

​Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Torch Tower, daha önce de 2015'te çıkan bir yangında hasar görmüştü.

​79 katlı Torch Tower, 2011'de açıldığında, dünyanın en büyük gökdeleni unvanı kazanmıştı. Ancak o günden bugüne dek bu unvan, 6 farklı gökdelen arasında el değiştirdi.


Kaynak: Sputnik

Etiketler; #dubai #Torch
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