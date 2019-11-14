Son dakika! Esad'dan Beyaz Baretliler'in kurucusu Le Mesurier'in İstanbul'da sokak ortasında ölü bulunması ile ilgili açıklama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Beyaz Baretliler'in kurucusu Edward Le Mesurier'in İstanbul Beyoğlu'ndan sokak ortasında ölü bulunması ile ilgili açıklama yaptı.

Sputnik ve Rossiya 24'e demeç veren Esad, Beyaz Baretliler'in kurucusu Le Mesurier'in ölü bulunması hakkında açıklama yaptı.

Le Mesurier'in başını CIA'in çektiği Batılı istihbarat servisleri tarafından öldürüldüğünü düşünen Esad, şunları söyledi:

"Bu elbette istihbarat servislerinin işi. Ama hangi istihbarat servislerinin? Genel olarak Batılı istihbarat servisleri, Türk istihbaratı veya diğer bölge ülkelerinin istihbarat servisleri, egemen ülkelerin servisleri değil, CIA'in birimleridir. Bu birimler, tek bir sahibe bağlı olarak, birbirleriyle koordinasyon içinde çalışıyor"

Esad, Le Mesurier'in ölümünü terör örgütü IŞİD'in öldürülen elebaşı Ebubekir El Bağdadi, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ölümüyle ilişkilendirdi.

Esad, "Bu gelişme hakkında ayrıca konuşmak yerine bunu benzer olaylarla birlikte ele alalım. Epstein'in cezaevinde intihar ettiği söylendiği ancak o, İngiliz ve Amerikan yönetimlerindeki ve belki de başka ülkelerdeki önemli kişilerle ilgili çok önemli sırları bildiği için öldürüldü" ifadelerini kullandı.

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