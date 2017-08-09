Fransa Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2'si ağır 6 asker yaralandı. Polis tarafından operasyon düzenleniyor

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Fransa Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü.



Fransız polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2'si ağır 6 asker yaralandı.



Polis tarafından operasyon düzenleniyor.



Terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.



Olayın Levallois Perret bölgesinde yaşandığı bildirildi.



Polis saldırıdan sonra kaçan sürücüyü arıyor.



ulusal.com.tr