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Son dakika: Fransa Paris'te saldırı: Yaralılar var

Fransa Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2'si ağır 6 asker yaralandı. Polis tarafından operasyon düzenleniyor

Son dakika: Fransa Paris'te saldırı: Yaralılar var

Fransa Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü.

Fransız polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2'si ağır 6 asker yaralandı.

Polis tarafından operasyon düzenleniyor.

Terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın Levallois Perret bölgesinde yaşandığı bildirildi.

Polis saldırıdan sonra kaçan sürücüyü arıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Paris #fransa
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