Fransa Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü.
Fransız polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2'si ağır 6 asker yaralandı.
Polis tarafından operasyon düzenleniyor.
Terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayın Levallois Perret bölgesinde yaşandığı bildirildi.
Polis saldırıdan sonra kaçan sürücüyü arıyor.
ulusal.com.tr
Fransa Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2'si ağır 6 asker yaralandı. Polis tarafından operasyon düzenleniyor
Fransa Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü.
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