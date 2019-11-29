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Son dakika haberi! İngiltere'nin başkenti Londra'da silah sesleri! Köprü kapatıldı

İngiltere'de Londra Köprüsü'nde duyulan silah seslerinin ardından polis bölgeyi çevirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi

DÜNYA 29.11.2019, 17:25 29.11.2019, 17:44
Son dakika haberi! İngiltere'nin başkenti Londra'da silah sesleri! Köprü kapatıldı

İngiltere'de Londra Köprüsü'nde duyulan silah seslerinin ardından polis bölgeyi çevirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

#ingiltere #Londra
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