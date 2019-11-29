Son dakika haberi! İngiltere'nin başkenti Londra'da silah sesleri! Köprü kapatıldı
İngiltere'de Londra Köprüsü'nde duyulan silah seslerinin ardından polis bölgeyi çevirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi
DÜNYA 29.11.2019, 17:25 29.11.2019, 17:44
İngiltere'de Londra Köprüsü'nde duyulan silah seslerinin ardından polis bölgeyi çevirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
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