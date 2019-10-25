Son dakika haberleri! ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Trump ve Esper...

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulundu.

Trump, şunları söyledi:

"Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı.

İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor.

Petrol güvende, askerlerimiz bölgeden ayrıldı, başka bölgeler için Suriye'den ayrılıyorlar.

Petrolü ve askerlerimizi eve getiriyoruz, IŞİD denetim altında."

ABD'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, açıklama yaptı.

Esper, şunları söyledi:

"ABD, Suriye'deki petrol tesislerini korumak için azaltılmış bir askeri güç bulundurmaya devam edecek.

Türk Savunma Bakanı bana, Türkiye'nin kaçan DEAŞ militanlarını yakalayacağını söyledi.

Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki pozisyonumuzu güçlendirmek için bazı adımlar atıyoruz.

Suriye'nin Deyrizor bölgesine bazı mekanize güçler sevk edebiliriz."

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