Son dakika haberleri! Aynel Arab'ın güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı
Güvenlik kaynakları, Suriye Aynel Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının bugün 15.00'ten itibaren boşaltıldığını bildirdi
Güvenlik kaynakları, Suriye Aynel Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının bugün 15.00'ten itibaren boşaltıldığını bildirdi.
HAREKAT BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı.
Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 525'e yükseldi.
TRUMP EMİR VERMİŞTİ
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme emri verdiğini açıkladı. Karar, 1000 kadar askeri bağlarken, askerler ülkenin güneyine kaydırılacak, ülkeden tamamen çıkmayacak.
PENTAGON DA AÇIKLAMIŞTI
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada "ABD askerleri harekat alanının güneyine çekilecek" denilmişti.
ulusal.com.tr
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