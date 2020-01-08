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Son dakika haberleri... Bağdat'ta patlama sesleri

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye iki roket saldırısı oldu. Bölgede siren sesleri yükseliyor.

DÜNYA 08.01.2020, 23:50 09.01.2020, 00:23
Son dakika haberleri... Bağdat'ta patlama sesleri

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

#bağdat
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