Son dakika haberleri... Bağdat'ta patlama sesleri
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye iki roket saldırısı oldu. Bölgede siren sesleri yükseliyor.
DÜNYA 08.01.2020, 23:50 09.01.2020, 00:23
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.
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