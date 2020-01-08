Son dakika haberleri... Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'ın Irak'ta ABD üslerini vurmasının ardından gözlerin çevrildiği ABD'den yeni açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 19.00'da açıklama yapacağını belirtildi.

Trump, İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından yaptığı açıklamada "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." demişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

ulusal.com.tr