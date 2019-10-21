Son dakika haberleri! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD askerleri taş ve çürük domateslerle gönderildi

2017'de Amerikan ordusu Suriye'ye alkışlarla girmişti. Türk Ordusunun operasyonu sonrasında taşlanarak gönderiliyor.

Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı'na 9 Ekim'de saat 16.00'da başladı.

Türk savaş uçakları ve Türk topçusu teröristlerin mevzilerini yerle bir etti.

Türk Ordusu ve ona müzahir gruplar kısa sürede Tel Abyad ve Resulayn'ı kontrol altına aldı.

Stratejik önemdeki M4 karayolu kontrol altına alındı.

Teröristler 13 Ekim'den itibarın işgal ettikleri bölgeleri Suriye Devleti'ne teslim etmeye başladı.

17 Ekim'de ABD'li heyet Ankara'ya geldi. Amerikalılar teröristlerin çekilmesi için 120 saat talep etti.

ABD kuvvetleri bu 120 saati kendileri için de kullandı. ABD kuvvetleri Suriye'deki gözlem noktalarını, üslerini, radar mevzilerini ve karargâhlarını boşaltarak Irak'a hareket etti.

ABD askerleri sadece Suriye'nin kuzeyinden değil, ülkenin iç ve doğu bölgelerinden de çekiliyor.

ABD KANIT BIRAKMAMAK İÇİN ÇABALIYOR

Suriye'den gelen son görüntülerde ABD askerlerinin Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da çekildiği görülüyor.

Suriye halkı, Amerikalıları, zırhlılara taşlar ve çürümüş sebze-meyve fırlatarak gönderiyor.

ABD askerlerinin Ceylanpınar'ın güneyindeki Tel Temir yerleşiminden geçişleri de görüntülendi. Zırhlı araçlardan oluşan 70 parçalık konvoy helikopterlerin korumasında güneye yol aldı.

Ayn El Arab'ı boşaltan ABD güçlerinin Haseke'ye intikali sırasında Türk ordusunun güvenlik noktasından geçişi de yine kameralara yansıdı.

ABD konvoyu, Barış Pınarı Harekâtı sırasında kontrol altına alınan M4 karayolundan ilerleyip Haseke yönüne gitti. ABD askerlerinin çekilişi TSK tarafından dikkatle takip ediliyor.

Öte yandan Amerikalılar terk ettikleri üsleri imha edip bombalayarak geri çekiliyor.

Bölgedeki teröristlerle kirli ilişkiler kuran ABD, arkasında kanıt bırakmak istemiyor.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre ABD'li askerler Tel Temir yakınındaki Tel Baydar'da yer alan hava üslerini boşalttıktan sonra imha etti.

Haber ajansı, ABD kuvvetlerinin El Sabee barajının yakınındaki üslerinden ayrılmaya hazırlandıklarını kaydetti.

ABD Özel Kuvvetleri Karargâhı'nın da bulunduğu Lafarge çimento fabrikası, askerlerin ayrılmasından sonra ABD hava kuvvetleri tarafından bombalanmıştı. Fabrika Ayn İsa ve Ayn El Arab arasında yer alıyordu.

ulusal.com.tr