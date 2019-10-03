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Son dakika haberleri! Fransa Paris'te saldırı: 4 polis ve bir kişi hayatını kaybetti! Fransa İçişleri Bakanı'ndan Türkiye kararı

Fransa'nın başkenti Paris'te polislere saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Saldırıda bulunan bıçaklı kişi vurularak öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bugün yapacağı Türkiye ziyaretini saldırı nedeniyle erteledi

Son dakika haberleri! Fransa Paris'te saldırı: 4 polis ve bir kişi hayatını kaybetti! Fransa İçişleri Bakanı'ndan Türkiye kararı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişinde polise bıçaklı saldırıda bulunan bir kişi vurularak öldürüldü. Saldırı sırasında 4 polis hayatını kaybetti

Paris'in merkezindeki tarihi binanın çevresi saldırının ardından polis tarafından kordon altına alındı. 

Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapması planlanan İçişleri Bakanı Christopher Castaner, yolculuğunu ileri bir saate erteleyerek, olay yerinde incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Saldırı nedeniyle Paris'teki Cite metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

BAKAN, TÜRKİYE ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bugün yapacağı Türkiye ziyaretini saldırı nedeniyle erteledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fransa #Paris
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