Son dakika haberleri... İran'da hareketlilik

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan, İran'ın Irak'ta ABD üslerini vurmasının ardından yaşanan gelişmeleri aktardı.

Bu gecenin sıcak geçeceğini belirten Yakup Aslan, İran'da teyakkuz durumunun olduğunu açıkladı.

Hava, Deniz ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kuvvetler ile Besiç gönüllü halk milislerinin izinlerinin iptal edildiğini belirten Aslan, kırmızı alarm havası olduğunu söyledi.

İran'da füze rampalarının tamamının aktif edildiğini belirten Yakup Aslan, hava savunma sistemlerinin de faal bir şekilde olduğunu söyledi.

Yakup Aslan Abadan Petrol Rafirenisi'nin etrafında bir hava hareketliliğini olduğunu belirtti.

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