Son dakika haberleri!

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan bir grup yetkili, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada şunlar denildi:

"Görüşmede ülkenin kuzeydoğusundaki gerilimlerin ışığında Suriye'de 'mevcut durum' üzerinde duruldu.

Bölgede tansiyonu düşürme ve bu alanlarda güvenliği sağlamak için önlemler alınması gerektiği üzerinde duruldu."

PUTİN İLE ERDOĞAN, SOÇİ'DE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

ulusal.com.tr