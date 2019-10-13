Son dakika haberleri! Suriye Ordusu'na bağlı güçler Menbiç'i kontrol altına mı aldı
Suriye Ordusu'na bağlı güçlerin Halep'in kuzeyindeki Menbiç kentini tekrar kontrol altına aldığı belirtildi
DÜNYA 13.10.2019, 22:55 14.10.2019, 01:56
Suriye hükümetine yakınlığı ile bilinen El Mayadin televizyonu, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Halep'in 85 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Menbiç kentini tekrar kontrol altına aldığını iddia etti.
TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyindeki tüm ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmeleri ancak Suriye'den ayrılmamaları talimatı verdiğini söylemişti.
PENTAGON AÇIKLAMIŞTI
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada "ABD askerleri harekat alanının güneyine çekilecek" denilmişti.
ulusal.com.tr
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