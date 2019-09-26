Amerika'da, Başkan Trump'ın azledilmesi için resmi süreç başlatıldı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, "Trump'ın eylemleri, ulusal güvenliğimizi baltalıyor" dedi. Trump'tan gelen ilk açıklama ise, "cadı avı çöplüğü" oldu.

Amerika Başkanı Trump için, azledilme süreci resmi olarak başlatıldı.



Açıklama, Amerika Temsilciler Meclisi'nin Demokratlar ile yaptığı görüşme sonrasında geldi.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı görüşmede, Joe Biden'in soruşturulmasını istediğini hatırlattı. "Trump ulusal güvenliğimizi baltalıyor" dedi.



Resmi girişimlerin başladığını söyleyen Pelosi, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.



Trump hakkında başlatılan azledilme girişimine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Trump, "Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü.." dedi.



Trump bir sonraki paylaşımında ise, "Başkana karşı taciz" ifadelerini kullandı.



Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.



Trump, temsilciler meclisinin bu girişimi ile, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan 4. başkan oldu.



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