Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Harun Kolçak hayatını kaybetti
Harun Kolçak hayatını kaybetti
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı

Son dakika: İngiltere elektronik cihaz yasağını kaldırıyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak yasağın kaldırılmakta olduğunu söyledi.

Son dakika: İngiltere elektronik cihaz yasağını kaldırıyor

Görüşmelerde Duncan ve Johnson'ın, Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz  makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından bu yönde bir karar aldıklarını  aktardığı öğrenildi.

 ABD ve İngiltere'nin uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8  ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen doğrudan  uçuşlarda kabin içine diz üstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep  telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

ABD'nin mart ayından bu yana Türkiye'den icra edilen uçuşlarda  başlattığı kabinde elektronik eşya yasağı uygulaması, 5 Temmuz'da Türk Hava  Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle  kaldırılmıştı/Milliyet

Etiketler; #ingiltere #elektronik cihaz yasağı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasına devam ediliyor
Sonraki Haber
Devlet Tiyatrolarından 'Yabancı oyun' açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.