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Son dakika: "Irak ordusu Telafer'de zafer ilan etti!"

Reuters: Irak Başbakanı İbadi, Irak Ordusu'nun Telafer'de IŞİD'ı mağlup ettiğini açıkladı.

Son dakika: "Irak ordusu Telafer'de zafer ilan etti!"

Reuters: Irak Başbakanı İbadi, Irak Ordusu'nun Telafer'de IŞİD'ı mağlup ettiğini açıkladı.

 

Etiketler; #ırak başbakanı ibadi #ırak ordusu #ışid #Telafer #ırak
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