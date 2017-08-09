İsrail, Gazze'ye saldırıyor
İsrail, Gazze'ye saldırıyor
Başarılı jokey dalgalar arasında kayboldu
Başarılı jokey dalgalar arasında kayboldu
Üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı
Üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı
Maradona: Emperyalizme karşı savaşırım
Maradona: Emperyalizme karşı savaşırım

Son Dakika: İsrail, Gazze'ye saldırıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Son Dakika: İsrail, Gazze'ye saldırıyor

Gazze'deki Şifa Hastanesi Hasta Kabul ve Acil Servis Bölümü Sorumlusu Eymen es-Sahbani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Sahbani, yaralılardan başına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki bazı tarım arazilerine iki roket saldırısı düzenlediğini ve bölgedeki çevre binalarda maddi hasarın olduğunu kaydetti.

İsrail kanalı: Askalan'a roket düştü
Bu arada İsrail Kanal 2 televizyonu, Gazze sınırında yer alan, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine bir roket düştüğünü duyurdu.

Haberde, roketin açık bir alana düştüğü ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı ifade edildi.  

Söz konusu roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #gazze #saldırı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid
Sonraki Haber
Son Dakika: İsrail, Gazze'ye saldırıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.