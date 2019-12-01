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Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Arnavutluk'ta bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi, Arnavutluk'ta saat 23.53'te yerin 22 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu

DÜNYA 01.12.2019, 00:09
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Arnavutluk'ta bir deprem daha

Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ülkede saat 23.53'te yerin 22 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal tesislerini ziyaret etti.

Türk Kızılay, depremde evleri yıkılan ya da hasar gören Arnavutluk vatandaşları için çadır kurmaya başladı.

ulusal.com.tr

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