İngiltere'nin başkenti Lonra'da yangın alarmı verildi. Holborn metro istasyonu kapatıldı. Bu arada patlama sesinin duyulduğu iddia edildi

İngiltere Londra'da Holborn metro istasyonu yangın alarmı sebebiyle kapatıldı.



Bölgeden dumanlar yükseldiği belirtiliyor.



PATLAMA SESİ İDDİASI



Bir iddiaya göre ise patlama sesi duyanlar da var.



Londra İtfaiyesi duruma müdahale ediyor.



Yetkililer yangınla ilgili araştırma başlattı.



ulusal.com.tr