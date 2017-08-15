İstanbul'da dehşet! Silahla etrafa ateş açtı
İstanbul'da dehşet! Silahla etrafa ateş açtı
Kritik veri açıklandı
Kritik veri açıklandı
Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
İran Genelkurmay Başkanı, Ankara'da
İran Genelkurmay Başkanı, Ankara'da

Son dakika: Londra'da yangın alarmı: Metro istasyonu kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Lonra'da yangın alarmı verildi. Holborn metro istasyonu kapatıldı. Bu arada patlama sesinin duyulduğu iddia edildi

Son dakika: Londra'da yangın alarmı: Metro istasyonu kapatıldı

İngiltere Londra'da Holborn metro istasyonu yangın alarmı sebebiyle kapatıldı.

Bölgeden dumanlar yükseldiği belirtiliyor.

PATLAMA SESİ İDDİASI

Bir iddiaya göre ise patlama sesi duyanlar da var. 

Londra İtfaiyesi duruma müdahale ediyor.

Yetkililer yangınla ilgili araştırma başlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ingiltere #londar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İran'dan nükleer uyarısı: ABD yaptırımlarına devam ederse anlaşmadan çekiliriz
Sonraki Haber
Youtube'daki 4 FETÖ videosuna erişim yasağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.