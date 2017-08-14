Paris'in doğusunda bir araç yayaların arasına daldı. Çok sayıda yaralı var...

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Paris'in doğusunda pizzacıya bir araç daldı. 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Reuters'in haberine göre; Paris'in doğusunda pizzacıya bir araç daldı olayda en az 8 kişi yaralandı, sürücüler tutuklandı







Ayrıntılar gelecek...

ulusal.com.tr