Paris'te terör alarmı!
Paris'te terör alarmı!
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Son Dakika: Paris'te terör alarmı! Ölü ve yaralılar var...

Paris'in doğusunda bir araç yayaların arasına daldı. Çok sayıda yaralı var...

Son Dakika: Paris'te terör alarmı! Ölü ve yaralılar var...

Paris'in doğusunda pizzacıya bir araç daldı. 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Reuters'in haberine göre; Paris'in doğusunda pizzacıya bir araç daldı olayda en az 8 kişi yaralandı, sürücüler tutuklandı



Ayrıntılar gelecek...
ulusal.com.tr

Etiketler; #Paris
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