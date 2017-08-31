Rusya Tarım Bakanı Aleksey Tkaçev, Türkiye’den kış- ilkbahar döneminde küçük miktarda domates alma ihtimali olduğunu söyledi.
Sputnik'te yer alan habere göre; Tkaçev, “Sanıyorum Türk tarafıma şu seçenekleri sunacağız: Onlardan sezonlar arasında domates alabiliriz. Söz gelimi, Rusya’daki hava şartları nedeniyle (yerli) sebze üreticilerinin pazara ürün gönderemediği kış ve erken bahar dönemlerinde (Türkiye’den domates alabiliriz)” ifadelerini kullandı.
Tkaçev şöyle devam etti: “Türk partnerlerimize küçük miktarlarda yapacakları ihracatla Rus pazarına dönmeleri imkanını verebiliriz diye düşünüyorum.”
ulusal.com.tr
Rusya Tarım Bakanı Aleksey Tkaçev, Türkiye’den kış- ilkbahar döneminde küçük miktarda domates alma ihtimali olduğunu söyledi.
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