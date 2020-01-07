Son dakika Sirte haberleri... Hafter güçleri Sirte kentini ele geçirdi
Hafter güçleri Libya'nın Sirte kentini ele geçirdi. Libya'nın meşru hükümeti olan Ulusal Mutabakat hükümeti'nden yapılan açıklada kentin ele geçirildiği doğrulandı. Yapılan açıklamada sivillere zarar gelmemesi için taktiksel olarak Sirte'den çekilme kararı alındığı bildirildi.
Darbeci Hafter güçleri, Libya'nın Sirte kentini ele geçirdi.
Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Libya'nın Akdeniz kıyısındaki stratejik kenti Sirte'nin tamamının kontrolünün ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden de doğrulama geldi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu ofisinden yapılan açıklamada, kentteki "120 bin sivilin can güvenliği göz önünde bulundurularak" emir-komuta zinciri çerçevesinde bölgeden geri çekilindiği kaydedildi.
Açıklamada Sirte'deki Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirdiği ve ağır silahlarla sokak çatışmaları riskinin arttığı ifade edildi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin, kentin dışında hazır durumda beklediği belirtildi.
ulusal.com.tr
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