Somali'de terör örgütü Eş- Şebab ABD'nin askeri üssüne saldırıda bulundu. Somali'deki Aşağı Şabel şehrinden güvenlik yetkilisi Yusuf Abdurrahman yaptığı açıklamada, patlamanın ardından silah seslerinin geldiğini belirtti

Somali'deki terör örgütü Eş- Şebab'ın ABD'nin askeri üssüne bomba yüklü araçla saldırıda bulunduğu bildirildi.



Somalili yetkilerden gelen bilgilere göre, bomba yüklü bir aracın ABD ve Somalili güçlerin olduğu askeri üssün kapısında infilak ettiği bildirildi.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Somali'deki Aşağı Şabel şehrinden güvenlik yetkilisi Yusuf Abdurrahman yaptığı açıklamada, patlamanın ardından silah seslerinin geldiğini belirtti.



Reuters haber ajansı da çifte saldırının gerçekleştiğini geçti.



Haberde saldırılar, başkent Mogadişu'da Avrupalı askerlerin bulunduğu konvoya ve Aşağı Şabel'deki askeri üsse yapıldı.



ulusal.com.tr