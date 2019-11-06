Son dakika Suriye haberleri! Suriye Ordusu petrol sahalarına girdi! 7 yıl sonra ilk kez

Suriye Ordusu'nun teröristlerden ve ABD'den boşalan bölgelere intikali devam ediyor.

ABD'nin işgal girişimlerine rağmen Suriye Devleti petrol sahalarında kontrol sağlama aşamasına geçti.

Suriye Ordusu, 7 yıl aradan sonra ilk kez Rumeylan bölgesindeki petrol sahalarına girdi. Molla Abbas petrol sahasına giren Suriye askerleri burada tahkimat yaptı.

Öte yandan Suriye Ordusu'nun bölgedeki hareketleri bununla sınırla kalmadı. Suriye Ordusu Kamışlı'nın doğsuundaki El Malikiye'ye ulaştı.

Ordu birlikleri, Kamışlı'dan El Malikiye'ye kadar olan batı-doğu ekseninde 60 kilometrelik hattı kontrol altına aldı. Burada güvenlik noktaları oluşturdu.

ulusal.com.tr