Bitti sanmayın! İkinci dalga geliyor! Çok tehlikeli
Bitti sanmayın! İkinci dalga geliyor! Çok tehlikeli
O sitelere erişim engeli
O sitelere erişim engeli
İstanbul'da şiddetli yağış! Böyle önlem aldılar
İstanbul'da şiddetli yağış! Böyle önlem aldılar
Google'dan büyük hata! İnternet kesildi
Google'dan büyük hata! İnternet kesildi

Son dakika: Suriye Menbiç'te Türkiye'nin desteklediği gruplarla ABD askerleri arasında çatışma

CNN International'in verdiği bilgilye göre, Suriye Menbiç'te Türkiye'nin desteklediği gruplarla, ABD askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonrası ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri, Türkiye'ye olaydan duyulan rahatsızlığı iletti.

Son dakika: Suriye Menbiç'te Türkiye'nin desteklediği gruplarla ABD askerleri arasında çatışma

CNN International'in verdiği bilgilye göre, Suriye Menbiç'te Türkiye'nin desteklediği gruplarla, ABD askerleri arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonrası ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri, Türkiye'ye olaydan duyulan rahatsızlığı iletti.

Etiketler; #asker #abd #menbic #suriye #türkiye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Korkunç ihmal iddiası! Sorumlular hakkında suç duyurusu yapıldı
Sonraki Haber
ABD'den Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.