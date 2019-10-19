Son dakika! Trump: Darbeyi durdun
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İngilizce paylaşım yapan Trump, "Darbeyi durdurun" dedi
DÜNYA 19.10.2019, 16:46 19.10.2019, 16:50
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da yeni bir paylaşım yaptı.
Trump, bu sefer sadece etiket paylaşımında bulundu.
İngilizce paylaşım yapan Trump, "Darbeyi durdurun" diye yazdı.
Trump'ın paylaşımı, binlerce yorum, beğeni ve retwit aldı.
Trump'ın mesajı, ABD'de yapılacak olan 2020 seçimleri ile ilgili olduğu şeklinde yorumlandı.
Trump, "Bu konu hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe, şu anda olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum. Bu darbe, halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınırdaki duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak tanrı vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor" demişti.
ulusal.com.tr
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