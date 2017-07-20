Alman vatandaşı aktivist Peter Steudtner'in (45) Büyükada'daki gözaltılar sonrası 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim tırmanıyor. Bugün ilk olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya yanıt geldi. Açıklamada "AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür" denildi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise tutuklamayı 'planlanmış ve iyi bir şekilde hazırlanmış' bir eylem olarak yorumladı. Gabriel, Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlara yeni bir uyarı yayınlandığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yapılan uyarıda 'Türkiye'ye ziyaret edecekler için bazı riskler' bulunduğu ifadesi yer alıyor.

Türkiye ve Almanya arasındaki gerilimde yeni perde. Almanya'nın aralarında kendi vatandaşı da olan altı aktivistin İstanbul Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasını eleştirmesi, Ankara'dan sert tepki gördü. Dışişleri Bakanlığı, Berlin yönetiminin yaptığı yorumların kabul edilemez olduğunu belirtti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:



"18 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili olarak Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarıyla Bakanlığımızda yapılan görüşmede konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner’in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı izah edilmiştir.



Aynı konuda Berlin Büyükelçimiz de AFC Dışişleri Bakanlığına talepleri üzerine izahatta bulunmuştur.



Bu görüşmelerin ardından AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır.



Sözkonusu açıklamalardaki ifadeler, ülkemizi hedef alan farklı terör örgütü mensuplarına kucak açarak, teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyenlerin hukuka yaklaşımlarındaki çifte standartı bir kez daha ortaya koymuştur."



GABRİEL AÇIKLAMA YAPIYOR



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile son dönemde yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu. Gabriel, tutuklamayı planlanmış ve iyi bir şekilde hazırlanmış bir eylem olarak yorumladı.



SEYAHAT UYARISI YAPILDI



Gabriel, seyahat uyarısı kararının Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüş birliği içinde alındığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yapılan uyarıda 'Türkiye'ye ziyaret edecekler için bazı riskler' bulunduğu ifadesi yer alıyor.



Alman basını, Gabriel'in açıklamasından önce Türkiye ile yaşanan krize yönelik atılacak adımlar arasında Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi seyahat için güvenli listesinden çıkarabileceği yorumu yapılmıştı. Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Martin Schulz, "Türkiye'ye karşı somut bir adım atılması gerektiğini" açıklamıştı.