Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldi. Bağımsızlık Günü'nü kutlayan ülkeyi, ABD Savunma Bakanı James Mattis ziyaret ediyor.

Bağımsızlığının 26'ıncı yılını kutlayan Ukrayna'da, bir patlama oldu.



Başkent Kiev'in merkezinde gerçekleşen patlamada en az iki yaralı var.



Bağımsızlık Günü'nü kutlayan ülkeyi bugün ABD Savunma Bakanı James Mattis ziyaret ediyor.