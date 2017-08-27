Binlerce ev yok oldu, bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. ABD'de son 50 yılın en sert kasırgası olarak yorumlanan Harvey Kasırgası, Teksas kıyı şeridini silip süpürdü. Etkisi hafifleyen kasırganın ardında bıraktığı manzara ise korkunç. Sokaklarda telef olmuş hayvanlar, caddelere kadar gelen küçük tekne ve botlar, ters dönmüş büyük karavanlar... NASA'nın paylaştığı görüntülerde ise uzaydan Harvey Kasırgası'nın etkisi dev beyaz bir hortumu andırıyor.

Harvey Kasırgası önce Rockport kasabasını vurdu. Kasabada bir kişi hayatını kayetti. Faciada 14 kişi yaralandı.



Alınan önlemler sonucu neyse ki büyük bir can kaybı yaşanmadı. Kasırga etkisini azaltarak tropikal fırtınaya dönüştü. Ancak Teksasa kıyılarında yeni bir tehlike bekliyor. Uzmanlar giderek artan yağışla beraber sel baskınlarına karşı uyarıyor. 8 milyon kişi selden etkilenebilir.



Teksas kıyı şeridini adeta silip süpüren Harvey geride enkaz bıraktı. Binlerce ev yok oldu. Bölgeden gelen görüntülerde tek katlı evlerin uçup gittiği, bazı apartmanlarınsa duvarlarının söküldüğü görülüyor.



Sokaklarda telef olan çok sayıda büyük baş hayvan yatıyor. En ilginç görüntülerden biri ise artan yağışla birlikte bazı küçük teknelerin yola kadar çıkmış olması. Onlarca tekne ise paramparça durumda...



Caddelerde çok sayıda Otomobil ve büyük aracın ters döndüğü dikkat çekiyor. Victoria'da ailesini kontrol etmeye giden Dave McGrew isimli bir adam 18 tekerlekli oldukça büyük bir karavanı olmasına rağmen yolda kaldı. Kasırga karavanı bile alt üst etti.



Uzmanlar uyarıyor 'Tehlike geçmedi! Özellikle büyük seller meydana gelebilir'.