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Son dakika: Yemen'de otele hava saldırısı: 30 ölü

Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlendi. Saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor. Reuters, saldırı sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika: Yemen'de otele hava saldırısı: 30 ölü

Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlendi.

Saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor.

Reuters, saldırı sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce yaralının olduğunu açıkladı.

Etiketler; #Yemen #Sana #Reuters
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