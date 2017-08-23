Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlendi. Saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor. Reuters, saldırı sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlendi.



Saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor.



Reuters, saldırı sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce yaralının olduğunu açıkladı.