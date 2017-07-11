Son 50 yılın Avrupa'da yaşanan en büyük insan trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Katliamı'nın 22. yıldönümünde yeni bulunan toplu mezarlardaki 71 kurban daha törenle defnedildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yaşadığı en büyük trajedi olarak kabul edilen Srebrenitsa Katliamı'nın bulunan son kurbanları defnediliyor. Yakın zamanda bulunan bir toplu mezardaki 71 kurban bugün anıt mezarlığa defnedildi.



Bosna'da 1995 yılında yapılan ve 8 bini aşkın insanın erkek, kadın, çocuk, yaşlı demeden Sırp güçlerince öldürüldüğü katliamın yıldönümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı.



Erdoğan, yayınladığı mesajda "Srebrenitsa soykırımı, masumları katledenler yanında, kendilerine sığınan sivilleri en temel insanlık değerlerini ayaklar altına alarak, eli kanlı katillere teslim eden korkakların da peşini bırakmayacaktır" diyerek Hollanda'ya gönderme yaptı.



Hollanda Temyiz Mahkemesi geçen ay Srebrenitsa katliamından Hollanda devletinin kısmen sorumlu olduğuna ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde görev yapan askerlerin Sırplara teslim ettikleri yaklaşık 350 sivilin yakınlarına uğradıkları zararın yüzde 30'u kadar tazminat ödenmesine hükmetmişti.



1995 yılında Çetnik adıyla bilinen Sırp aşırı milliyetçileri BM tarafından güvenli bölge olarak ilan edilen Srebrenitsa'ya girdi.



Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, güvenli bölgeyi terketti ve buradaki yaklaşık 10 bin kişiyi paramiliter Sırp çetelerinin insafına bıraktı. Bölgede karşılarında bir güç bulunmayan çeteler kentteki binlerce insanı öldürdü.



Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu katliama kimse ses çıkarmadı. Binlerce aile, binlerce anne evlatsız kaldı. Uluslararası Adalet Divanı, Srebrenitsa'yı 2007'de soykırım olarak tanıdı.



ulusal.com.tr