Su kaynakları yönetiminde bölgesel işbirliği dönemi

UNESCO, bünyesinde etkinliklerinde devam eden "Tahran Kentsel Su Yönetimi Bölgesel Merkezi 10. Yönetim Kurulu Toplantısı" İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşti.

Türkiye, Suriye, İran, Irak, Azerbaycan, Mısır, Lübnan ve Pakistan'ın da içinde bulunduğu 18 ülkenin yanı sıra 8 bölgesel ve uluslararası kuruluş katıldı.

2002 yılında kurulan organizasyonun 2019 yılında yönetimine dahil olan Türkiye’yi toplantıda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı temsil etti.

Toplantıda, katılımcı ülkeler su ve suyun kaliteli kullanımı ile ilgili hangi uygulamaları gerçekleştirdiğini paylaştı.

İklim değişikliği, artan nüfus, ülkeler arasındaki plansız göç dalgaları ve bununla birlikte suya dayalı problemler oturumun gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıyı Ulusal Kanal’a değerlendiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, bölge ve insanlığın geleceği açısından yapılan toplantının önemine vurgu yaptı.

Bölgesel su kaynaklarının kaliteli bir biçimde yönetilmesinin önemine dikkat çeken Özakıldı, su yönetimi için bölge ülkelerinin yakın işbirliğine vurgu yaptı.

"Suyu yönetirken hem miktar yönü ile, hemde sadece miktara takılı kalmadan ne kadar kim alacaktan ziyade kalite olarakta birlikte yönetmeyi öğrenmeliyiz, sonuçta suyun kalitesini bozduğumuz zaman miktarın da fazla bir anlamı kalmıyor, suyu bizim hem miktar hem kalite yönü ile birlikte nasıl yönetebiliriz. Sınır ülkelerimiz ile sınır aşan sular konusunda çok eskiden beri güzel çalışmalarımız var bu çalışmaları devam ettirmeliyiz."

HABER - KAMERA: YAKUP ASLAN

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