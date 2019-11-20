Süleymani'den Ulusal Kanal'a özel açıklama: Amerikalılar çok çabuk ifşa oldular

İran'da 16 Kasım'da başlayan eylemler ülkenin çeşitli noktalarında azalarak devam ediyor.

Kitlesel eylem çizgisinden uzak olan eylemlerde göstericiler havanın kararması ile birlikte küçük gruplar halinde harekete geçiyor.

Akşam saatlerinde sokaklara çıkan göstericiler, bankaları, polis araçlarını, belediye otobüsleri, alışveriş merkezlerini kısacası kamu mallarını hedef alıyor.

Akıllara halktan kopuk ve şidddet içeren eylemlerin arkasında kim var sorusu geliyor.

Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan konuşan İran Gönüllü Halk Seferberlik Ordusu Komutanı, Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani provokatif eylemlerin arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu açıkladı.

Tuğgeneral Süleymani, şiddet ve yağma içeren eylemlere kararlılıkla müdahale edileceği vurguladı.

HABER: YAKUP ASLAN

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