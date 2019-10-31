Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına başladı

Suriye Anayasa Komitesi toplantısı İsviçre'nin Cenevre şehrinde başladı.

Toplantının açılışını yapan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından komitedeki 150 üye çalışmalarına başladı.

Anayasa Komitesi çalışmalarına başlamadan bir gün önce, 29 Ekim'de Suriye Hükümeti, muhalefet, Türkiye, Rusya, İran, BM ve ABD'nin başını çektiği 15 Batı ülkesi temsilcileri, ayrı ayrı ikili toplantılar yaptı.

Astana Garantörleri, Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları görüştü. Ardından bakanlar, BM temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşları Sergey Lavrov ve Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına başlamasının askeri yolların çözüm olmayacağının kanıtı olduğu ifade edildi.

Ortak açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğine vurgu yapıldı. Terörizm ile mücadele konusundaki kararlılık ifade edildi.



Türk, Rus ve İran Dışişleri Bakanları'nın ortak açıklamasında sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusu da yer aldı.



Ortak açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye topraklarında ayrılıkçılık konusundaki sıfır toleransımızı da teyit ettik" şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

İki gün boyunca Komite'nin işleyişine ilişkin detaylar görüşüldükten sonra rutin oturumlar gelecek hafta başlayacak.

ulusal.com.tr