Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu tıkandı

İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantıları tıkandı. Tıkanıklığın nedeni ise Suriye Hükümeti’nin "terörizmle mücadele, yaptırımların kaldırılması ve Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'nin kınanmasını" kapsayan üç maddeyi gündeme aldırmak istemesi oldu.

Konuyu BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’ın sözcüsü Jennifer Fenton haftalık olağan basın toplantısında değerlendirdi.

Fenton, "İki eş başkan da toplantılara ilişkin gündem maddelerini Pedersen'e sundular. Gündeme ilişkin halen bir uzlaşı sağlanamadı. Pedersen eş başkanlarla müzakerelere devam ediyor. Pedersen’ın beklentisi Suriye Anayasa'sının 45 kişilik yazım kurulunun çalışmalarına devam etmesi yönünde" şeklinde konuştu.

Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Konseyi Sözcüsü ve Anayasa Komitesi üyesi Yahya el Aridi, pazartesi akşamı BM'den ayrılmadan önce basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Aridi, "Bugün Anayasa Komitesi toplantıları yapılmadı. Bunun nedeni de toplantıda müzakere edilmesi gereken program veya takvimde anlaşma sağlanamaması" ifadelerini kullanmıştı.



ulusal.com.tr