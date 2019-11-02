Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümü sona erdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk bölümü biten toplantıların ardından BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen (Geyır Pedırsın) açıklama yaptı. 3 gündür devam eden komite toplantılarının ilk bölümünü başarıyla tamamladıklarını belirtti.

BM Suriye Temsilcisi, "Elbette biliyoruz ki 8,5 yıldır süren çatışmalardan sonra çok derin farklılıklar ve güven eksikliği var. Fakat şu bir gerçek ki 150 kişilik Suriyeliler birbirine saygı göstererek birlikte oturdular, karşılıklı konuştular. Daha önce Suriye'nin geleceğine yönelik uzlaştığımız gündemi tartışmak oldukça etkileyiciydi" şeklinde konuştu.

150 üyenin üçte birinin söz aldığı oturumlarda Suriye Hükümeti, muhalefet ve sivil toplum temsilcileri anayasaya ilişkin vizyonlarını sundu. Grup üyeleri, görüş ve önerilerini aktardı.

Komite toplantıları, 45 kişilik yazım kurulunun katılacağı oturumlarla pazartesi devam edecek.

Öte yandan Komitenin Suriye Hükümeti'ni temsil eden Eş Başkanı Ahmed Kuzbari Anayasa Komitesi'nin bir sonraki toplantısının Şam'da yapılmasını önerdi. Suriye Devleti Temsilcisi Kuzbari, toplantıların genel olarak iyi bir ortamda geçtiğini ifade etti.

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