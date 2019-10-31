Suriye Anayasa Komitesi'nin üyeleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde ikinci kez bir araya geldi.

Komite'nin ilk toplantısı bugün BM Cenevre ofisinde gerçekleşti.

Suriye rejimini temsilen Ahmed Kuzbari, BM Suriye Özel Temsilcisi (geyır peğdırsın) Geir O. Pedersen ile üçlü görüşme tekflini reddetti.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı toplam 5,5 saat sürdü.

Toplantıya katılan taraflar görüşlerini açıkladı.

Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Konseyi Sözcüsü Yahya el Aridi, "Görüşler birbirine yakın değil ama bir şeyler başarmak için niyet olacağını umuyoruz. İhtiyatlı biçimde iyimseriz. Bu görece iyimserliğimizin sebebi, bir şeyleri başarmaktaki kararlılığımız." ifadelerini kullandı.



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