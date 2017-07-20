Suriye ordusunun denetiminde olmayan İdlib'te silahlı gruplar birbirine girdi. El Nusra'nın liderliğini yaptığı Heyet Tahrir Şam ile Katar destekli Ahraru'ş Şam grubu arasındaki çatışmalar sınırımıza ulaştı. Çatışmalar, Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına yaşanıyor.

Suriye'de Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasındaki çatışmalar, Cilvegözü sınır kapısının karşısındaki Babül Hava kapısının yakınına sıçradı.



Katar'ın desteklediği Ahraru'ş Şam ve El Nusra'nın liderliğini yaptığı Heyet Tahrir Şam örgütü arasında dün akşam saatlerinde çatışma çıktı.



Heyet Tahrir Şam, öğleden sonra, Türkiye sınırına yaklaşık 12 kilometre mesafedeki, Sarmada ve Dana ilçelerinin büyük kısmı ile İkarda bölgesini ele geçirdi.



Ahraru'ş Şam ise Salkin beldesindeki mahkeme bölgesi, Harim Kalesi, Cebelü'z Zeviye bölgesinin doğusunda hakimiyet sağladı.



İki grup arasında çatışmalar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısının karşısında bulunan Ahraru'ş Şam kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı civarına sıçradı.



İki grup arasındaki çatışmalar son 1 yılda yoğunlaşmıştı. Katar krizinin patlak vermesinden sonra çatışmanın daha da derinleştiği belirtiliyor.



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