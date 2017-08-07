Suriye krizinde Amerika ve Avrasya cephesinden peş peşe adımlar geldi. Washington, Suriye'de federasyon altyapısı için hazırlık yaparken Türkiye, Rusya ve İran, Astana için Tahran'da toplanacak. Esad yönetiminden de "federasyon" planı konusunda uyarı var

Suriye krizinde düğümü çözmek için Amerika ve Avrasya güçleri karşılıklı hamlelerine hız verdi. Amerika "federatif Suriye" için askeri ve politik hazırlık yaparken, Türkiye, Rusya ve İran, bölge merkezli çözüm için çıkış yolu arıyor.



Temmuz sonunda Haseke'de yapılan "federasyon" toplantısında Amerika Suriye için yol haritası çizdi. Üç aşamalı planda, Eylül, Kasım ve 2018 yılının ilk ayında, federasyon düzeni için seçim takvimi belirlendi.



Plan, kamuoyuna yansıyınca Suriye Dışişileri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad'tan yanıt geldi. Projeyi; "bu bir şaka olmalı" diyerek değerlendiren Miktad, terör örgütü PYD bölgelerinde Şam yönetiminin hakimiyet kurmasının zorunlu olduğunu söyledi. "Federasyonu kesinlikle kabul etmiyoruz" diyen Miktad bu yönde girişimde bulunanların bedel ödeyeceğini belirtti.



Suriye'nin Rakka güneyinden Deyri Zor iline ilerleyişi ise YPG terör örgütünü endişelendiriyor. Pazar günü yapılan bir başka toplantıda ABD yetkilileri ile PYD'nin temsilcileri Suriye'de bir araya geldi. YPG'liler Amerikalı yetkililerden "federatif sınırları ihlal eden Suriye rejimine" karşı tedbir almasını istedi.



Amerika, terör örgütü PYD / YPG'ye yaslanarak Suriye'ye yön vermeye çalışırken bölge ülkeleri de boş durmuyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın liderliğindeki Astana sürecinin yeni aşaması için taraflar, Tahran'da toplanıyor. 8 - 9 Ağustos'ta İran'ın başkentinde yapılacak toplantıda Suriye'de ateşkes ve çatışmasızlık bölgeleri ele alınacak.



Bu arada Suriye ordusundan bir başarı haberi geldi. Rakka'dan sonra Amerika'nın ele geçirmeyi plandığı Deyri Zor kentine giden yolda ordu birlikleri, kritik bir zafer kazanarak Sıhne kasabasını IŞİD'den temizledi.



ulusal.com.tr