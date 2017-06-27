Suriye hükümeti, Beyaz Saray'ın, Şam'ın kimyasal bir saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar AP haber ajansına demecinde, Suriye hükümetinin hiçbir zaman kimyasal saldırı düzenlemediğini ve gelecekte de asla düzenlemeyeceğini söyledi.



Haydar, Beyaz Saray'ın Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığında olduğu yönündeki açıklamasının ise BM'de Suriye'ye karşı başlatılacak diplomatik savaşın bir göstergesi olabileceğini belirtti.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ‘başka bir kimyasal saldırı düzenlenmesi halinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ordusunun büyük bir bedel ödeyeceği' ifadeleri yer almıştı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray'dan yapılan bu açıklamaya ilişkin olarak, Suriye hükümetine yöneltilen tehditlerin ‘kabul edilemez' olduğunu belirtmişti.



ABD Başkanı Donald Trump, Suriye hükümetinin 4 Nisan'da Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlediği iddialarının ardından Suriye'deki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlenmesini emretmişti. ABD donanması 7 Nisan'da Suriye'deki El Şayrat üssüne 49 Tomahawk füzesi fırlatmıştı.



ABD bu saldırı ile Suriye hükümetini ilk kez doğrudan hedef almıştı. ABD'nin füze saldırısının ardından Rusya Suriye'nin hava savunma sistemini güçlendireceğini ve koalisyon güçleri ile hava güvenliğini sağlamak için kurulan iletişim kanallarını dondurma kararı almıştı.