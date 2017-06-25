İsrail, Golan tepelerinde teröristlere operasyon yapan Suriye ordusunu vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 Suriye tankının imha edildiği belirtildi. 2 Suriye askerinin de öldüğü açıklandı.

Suriye ordusu El Nusra'yı, İsrail Suriye ordusunu vurdu. 2 Suriye tankı imha edildi, 2 Suriye askeri hayatını kaybetti.



Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin "Fetih el Şam" adıyla bilinen El Nusra terör örgütüne operasyon düzenledi. Golan Tepeleri bölgesindeki El-Baas kentini hedef alan örgüt, operasyonla püskürtüldü.



Suriye ordusu yetkililerinin açıklamalarına göre El Nusra'nın saldırısını İsrail Hava Kuvvetleri'ne de havadan destekledi. İsrail'e ait bir helikopter belediye binasının hemen yanındaki bir noktaya hava saldırısı düzenledi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Suriye ordusuna ait mevzilerin ve tankların vurulduğu belirtildi. Açıklamada 2 Suriye tankının imha edildiği duyuruldu.



El Meyadin televizyon kanalı adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in hava saldırısı sonucu 2 Suriye askerinin de öldüğünü öne sürdü.



ulusal.com.tr