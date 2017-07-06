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Suriye Hama'da otobüs durağında patlama

Suriye'nin Hama kentindeki bir otobüs durağında patlama meydana geldi.

Suriye Hama'da otobüs durağında patlama

Suriye'nin Hama kentindeki bir otobüs durağında patlama meydana geldi.

Haberi, Suriye haber ajansı SANA aktardı.

Etiketler; #otobüs durağı #hama #suriye
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