Suriye savaşında dengeler, hızlı bir şekilde Esad yönetiminden yana döndü. Suriye ordusu son iki aylık dönemde ülkede denetlediği toprak parçasını iki buçuk katına çıkardı. Al Suhna kasabasını IŞİD'ten kurtaran ordu birlikleri, Deyri Zor'u IŞİD'ten kurtarmak için hazırlık yapıyor

Yedinci yılına giren Suriye savaşında dengeler Suriye hükümeti lehine değişiyor. Suriye Ordusu sadece son iki aylık dönemde, kontrol ettiği bölgeleri iki buçuk katına çıkardı.



Açıklama Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan geldi. Rusya 24 kanalına konuşan Şoygu, Suriye hükümetinin kısa bir sürede denetlediği alanı iki buçuk katına çıkardığını söyledi. Şoygu ayrıca Suriye savaşında gidişatın Deyri Zor kentine doğru kaydığını söyledi.



Rus Bakan, al Suhna kasabasının IŞİD'ten temizlenmesini Deyri Zor yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi. Basın organları, al Suhna'da tam denetim sağlandıktan sonra şehre alındı. IŞİD flaması indirildi. Suriye'nin milli bayrağı göndere çekildi.



Ülkenin ortasındaki Palmira antik kentinin kuzey doğsusunda yer alan, Al Suhna, kasabası; IŞİD'in ana karargahlarından bir tanesiydi. Suriye ordsunun bu engeli aşmasıyla, Deyri Zor'u kurtarma hedefine bir adım daha yaklaşıldı. "Fırat'ın gelini" olarak da bilinen Deyri Zor, IŞİD'ten kurtarıldığı takdirde terör örgütü Suriye'de büyük oranda tasfiye edilmiş olacak.



Astana barış sürecinin ülkenin batısındaki büyük şehirlerde tansiyonu düşürmesi Suriye ordusunun başarılarında büyük katkı sundu. Şam, Halep, Humus, Hama, Dera gibi büyük şehirlerde ateşkes sağlanınca Esad yönetimi, ordu birliklerini ülkenin doğsuna sevk etme imkanı yakaladı. Böylece geniş çöl düzlükleri IŞİD'ten temizlenerek hızla Suriye ordusunun denetimine girmeye başladı.



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