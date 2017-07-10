Suriye krizinin ele alındığı Cenevre görüşmelerinin yedinci turu başladı. Suriye hükümeti, silahlı grupların temsilcileri Cenevre'de toplandı. Birleşmiş Milletler gözetimindeki toplantıda, terörle mücadele, geçiş hükümeti, anayasa ve seçim konuları, Cenevre oturumları kapsamında ele alınacak.

Suriye krizinin ele alındığı uluslararası platform Cenevre'de toplandı. Bugüne kadar sonuç alınmayan Cenevre oturumlarının yedincisi düzenleniyor. Toplantıya Suriye hükümeti, silahlı grup temsilcileri ve uluslararası taraflar katılım sağladı.



Suriye hükümetini temsil eden heyet Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Stefan de Mistura ile görüşme yaptı.



Mayıs ayındaki görüşmeler, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın geleceği tartışmaları nedeniyle kilitlenmişti.



Suriye hükümetini temsil eden Beşar Caferi başkanlığındaki heyet, Esad'ın görüşmelerde tartışma konusu yapılmasını kabul etmiyor. ABD ve Suudi Arabistan destekli gruplar ise Esad'ın gitmesi şartını öne sürerek görüşmelerin kilitlenmesine neden oluyor.



Cenevre toplantılarında ele alınması beklenen konular ise dört ana başlıkta toplanıyor. Ülkede geçiş sürecinin sağlanması, yeni bir anayasa hazırlanması, seçimler ve terörle mücadele öncelikli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.



ulusal.com.tr